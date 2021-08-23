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Удержится ли Байден?

Каковы шансы американского президента и перспективы его внешней политики
Борис Межуев , политолог, доцент философского факультета МГУ
АР

Заголовки американских газет сейчас заполнены критическими высказываниями в адрес президента. Нынешний политический кризис, вызванный падением Кабула, именуется в прессе «кризисом компетентности». Байдена упрекают даже не за решение о выводе американских войск из далекой азиатской страны, а за то, что он не предвидел возможных последствий этого вывода.

Среди нынешних критиков Байдена выделяются два лагеря. Прежде всего это республиканцы и трамписты, включая самого экс-президента. Байден пытается перевести стрелки на своего предшественника, упрекая его за договор с талибами от февраля 2020 г., согласно которому американцы обещали вывести войска за 18 месяцев. Байден мог похоронить эту сделку подобно тому, как Трамп похоронил ядерную сделку с Ираном, но он не стал этого делать. Теперь Трамп жестко критикует Байдена в том числе и за то, что он открыл Афганистан даже не талибам, а России и Китаю. Россия возвращается в Афганистан, утверждает Трамп, делая из этого парадоксальный вывод, что Америке придется рано или поздно вернуться в Афганистан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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