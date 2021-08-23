Удержится ли Байден?

Среди нынешних критиков Байдена выделяются два лагеря. Прежде всего это республиканцы и трамписты, включая самого экс-президента. Байден пытается перевести стрелки на своего предшественника, упрекая его за договор с талибами от февраля 2020 г., согласно которому американцы обещали вывести войска за 18 месяцев. Байден мог похоронить эту сделку подобно тому, как Трамп похоронил ядерную сделку с Ираном, но он не стал этого делать. Теперь Трамп жестко критикует Байдена в том числе и за то, что он открыл Афганистан даже не талибам, а России и Китаю. Россия возвращается в Афганистан, утверждает Трамп, делая из этого парадоксальный вывод, что Америке придется рано или поздно вернуться в Афганистан.