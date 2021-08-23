Будущее экономики Афганистана

Не успел последний самолет с сотрудниками западных посольств подняться в воздух из объятого хаосом аэропорта Кабула, как международное экспертное сообщество начало аккуратное обсуждение будущего афганской экономики. То там, то здесь стали появляться материалы о природных богатствах и, соответственно, блистательном будущем этой бедной и вечно нестабильной страны. Запасы нефти и газа, меди, железной руды, золота, каменного угля, драгоценных камней, бериллия, лития... Все это, указывают эксперты, тянет то ли на триллион, то ли на целых три триллиона долларов.