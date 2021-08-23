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Будущее экономики Афганистана

Природные богатства гор Гиндукуша и пустынь Регистана могут спать спокойно – экскаваторы еще долго их не потревожат
Евгений Трифонов , политолог
АР

Не успел последний самолет с сотрудниками западных посольств подняться в воздух из объятого хаосом аэропорта Кабула, как международное экспертное сообщество начало аккуратное обсуждение будущего афганской экономики. То там, то здесь стали появляться материалы о природных богатствах и, соответственно, блистательном будущем этой бедной и вечно нестабильной страны. Запасы нефти и газа, меди, железной руды, золота, каменного угля, драгоценных камней, бериллия, лития... Все это, указывают эксперты, тянет то ли на триллион, то ли на целых три триллиона долларов.

Нефть и газ, которых в стране не так много, собирается разрабатывать Китайская национальная нефтегазовая корпорация. Китайская же China Metallurgical Group Corp. подписала контракт на добычу меди. Разработку железной руды намерена вести индийская госкорпорация State Authority of India Ltd (одно месторождение досталось канадской Kilo Goldmines). Золото на севере страны планирует добывать британский банкир Иан Ханнам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных