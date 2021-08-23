Будущее экономики Афганистана

Будущее экономики АфганистанаПриродные богатства гор Гиндукуша и пустынь Регистана могут спать спокойно – экскаваторы еще долго их не потревожат
Не успел последний самолет с сотрудниками западных посольств подняться в воздух из объятого хаосом аэропорта Кабула, как международное экспертное сообщество начало аккуратное обсуждение будущего афганской экономики. То там, то здесь стали появляться материалы о природных богатствах и, соответственно, блистательном будущем этой бедной и вечно нестабильной страны. Запасы нефти и газа, меди, железной руды, золота, каменного угля, драгоценных камней, бериллия, лития... Все это, указывают эксперты, тянет то ли на триллион, то ли на целых три триллиона долларов.
Нефть и газ, которых в стране не так много, собирается разрабатывать Китайская национальная нефтегазовая корпорация. Китайская же China Metallurgical Group Corp. подписала контракт на добычу меди. Разработку железной руды намерена вести индийская госкорпорация State Authority of India Ltd (одно месторождение досталось канадской Kilo Goldmines). Золото на севере страны планирует добывать британский банкир Иан Ханнам.