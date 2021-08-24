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Пороховая бочка вместо маяка свободы

Как изменилась Украина за 30 лет независимости
Олег Бондаренко , политолог, директор Фонда прогрессивной политики
АР

Еще со времен первого майдана 2004 г. Украина пыталась стать «маяком свободы» для России на постсоветском пространстве. Тогда российские власти переформатировали собственное политическое пространство, создали множество молодежных организаций, обеспечив бум политики в этой сфере. Идеолог восточного вектора администрации Ющенко Александр Чалый в беседе с автором этих строк признавал, что Украина могла бы стать альтернативным центром русской цивилизации, но под знаменами свободы. Но этого не случилось, исторический шанс создания «другой России» был упущен. Провинциальный украинский национализм захватил пустовавшее прежде место украинской идеи. И, напитавшись кровью в Донбассе, стал мейнстримом для крайне далеких прежде от национализма людей, в том числе действующего президента Украины Владимира Зеленского и его команды.

Создатель олигархократии как нынешней экономико-политической модели существования Незалежной – второй президент страны Леонид Кучма на втором сроке своих полномочий написал книгу «Украина – не Россия», чем предопределил модальность развития Украины на годы вперед.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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