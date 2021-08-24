Пороховая бочка вместо маяка свободы

Еще со времен первого майдана 2004 г. Украина пыталась стать «маяком свободы» для России на постсоветском пространстве. Тогда российские власти переформатировали собственное политическое пространство, создали множество молодежных организаций, обеспечив бум политики в этой сфере. Идеолог восточного вектора администрации Ющенко Александр Чалый в беседе с автором этих строк признавал, что Украина могла бы стать альтернативным центром русской цивилизации, но под знаменами свободы. Но этого не случилось, исторический шанс создания «другой России» был упущен. Провинциальный украинский национализм захватил пустовавшее прежде место украинской идеи. И, напитавшись кровью в Донбассе, стал мейнстримом для крайне далеких прежде от национализма людей, в том числе действующего президента Украины Владимира Зеленского и его команды.