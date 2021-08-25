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Последний прагматик старой Европы

Как Германия обсуждает визит Ангелы Меркель в Москву и Киев
Александр Рар , политолог, программный директор Германо-российского форума
Как Германия обсуждает визит Ангелы Меркель в Москву и Киев /АР

Визит канцлера Ангелы Меркель в Москву в Германии обсуждается с довольно ограниченной точки зрения. Главный вопрос, который всех волнует, – это права человека, соблюдение или несоблюдение интересов Украины при строительстве и запуске «Северного потока – 2». Безусловно, Меркель приезжала в Москву отнюдь не для обсуждения вопроса о Навальном. Конечно, была какая-то скрытая повестка на этой встрече, которая не оглашается. Но пресса не очень интересуется этими вопросами, предпочитая обсуждать излюбленные темы.

Удивительно, что даже ситуация в Афганистане не заставила немецкое общественное мнение рассматривать положение дел в Евразии с более реалистической или прагматической точки зрения, а не с позиции чисто гуманитарной. Между тем афганская ситуация в ближайшее время коснется Германии самым непосредственным образом, когда Европу в целом и Германию в частности заполнят толпы беженцев из Передней Азии и миграционная ситуация снова обострится. Надо признать, немецкая пресса это понимает, но пока не может перевести тональность разговора о России в прагматическое русло.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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