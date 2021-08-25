Последний прагматик старой Европы

Последний прагматик старой ЕвропыКак Германия обсуждает визит Ангелы Меркель в Москву и Киев
Визит канцлера Ангелы Меркель в Москву в Германии обсуждается с довольно ограниченной точки зрения. Главный вопрос, который всех волнует, – это права человека, соблюдение или несоблюдение интересов Украины при строительстве и запуске «Северного потока – 2». Безусловно, Меркель приезжала в Москву отнюдь не для обсуждения вопроса о Навальном. Конечно, была какая-то скрытая повестка на этой встрече, которая не оглашается. Но пресса не очень интересуется этими вопросами, предпочитая обсуждать излюбленные темы.
Удивительно, что даже ситуация в Афганистане не заставила немецкое общественное мнение рассматривать положение дел в Евразии с более реалистической или прагматической точки зрения, а не с позиции чисто гуманитарной. Между тем афганская ситуация в ближайшее время коснется Германии самым непосредственным образом, когда Европу в целом и Германию в частности заполнят толпы беженцев из Передней Азии и миграционная ситуация снова обострится. Надо признать, немецкая пресса это понимает, но пока не может перевести тональность разговора о России в прагматическое русло.