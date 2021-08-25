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Управление хаосом

Насколько эффективной окажется новая структура власти «исламского эмирата»
Андрей Казанцев , политолог, профессор НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник МГИМО
Насколько эффективной окажется новая структура власти «исламского эмирата» /АР

Занявший большую часть территории Афганистана «Талибан» (запрещен в РФ) начинает формировать новую схему управления страной. В прессе появились сообщения о том, что с этой целью будет создан совет из 12 человек.

Как оценить создаваемую талибами систему с точки зрения сравнительной политологии? Афганистан, согласно заявлениям талибов, окончательно отказывается от либеральной демократии. Правительство не будет формироваться путем всеобщих выборов, даже фиктивных, как во многих недемократических странах мира. Исламская форма правления, как ее понимают в Афганистане, не предполагает, что голос отдельного человека в принципе значим. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных