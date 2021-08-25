Управление хаосом

Как оценить создаваемую талибами систему с точки зрения сравнительной политологии? Афганистан, согласно заявлениям талибов, окончательно отказывается от либеральной демократии. Правительство не будет формироваться путем всеобщих выборов, даже фиктивных, как во многих недемократических странах мира. Исламская форма правления, как ее понимают в Афганистане, не предполагает, что голос отдельного человека в принципе значим.