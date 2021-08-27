Битва за трубу: и в море, и в суде

Решение Высшего земельного суда в Дюссельдорфе не давать исключения «Северному потоку – 2» (СП-2) из Третьего энергопакета было весьма эмоционально встречено в российской прессе. Но оно было абсолютно ожидаемым. Власти Германии на самом деле сделали очень много для того, чтобы СП-2 был все же построен. Им пришлось выдержать серьезное политическое давление, и, несмотря на всю значимость трубы для немецкой экономики, решившей разом выйти из атомной и угольной генерации, игнорировать мнение США и их союзников они в полной мере не могли. Ожидать, что Германия пойдет на совсем жесткий конфликт с Вашингтоном, было бы слишком наивно.