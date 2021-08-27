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Битва за трубу: и в море, и в суде

Почему не стоит переживать из-за решения суда в Дюссельдорфе
Константин Симонов , Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности
Aксель Шмидт / Nord Stream 2

Решение Высшего земельного суда в Дюссельдорфе не давать исключения «Северному потоку – 2» (СП-2) из Третьего энергопакета было весьма эмоционально встречено в российской прессе. Но оно было абсолютно ожидаемым. Власти Германии на самом деле сделали очень много для того, чтобы СП-2 был все же построен. Им пришлось выдержать серьезное политическое давление, и, несмотря на всю значимость трубы для немецкой экономики, решившей разом выйти из атомной и угольной генерации, игнорировать мнение США и их союзников они в полной мере не могли. Ожидать, что Германия пойдет на совсем жесткий конфликт с Вашингтоном, было бы слишком наивно.

Россия, если считать советское время, продает газ в Западную Европу уже более полувека (совсем скоро, 1 сентября, будет 53 года со времени начала поставок в Австрию, которая первой из западного лагеря получила наш газ). Все это время США отчаянно пытались сорвать подписание контрактов и стройку газопроводов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных