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О чем попросит Байдена Зеленский

Почему от Вашингтона сегодня можно ждать неожиданных и неприятных решений
Борис Межуев , политолог, доцент философского факультета МГУ

В The New York Times 30 августа помещена колонка Марка Темницкого – американского колумниста украинского происхождения. В ней даны советы Зеленскому накануне встречи с Байденом в Вашингтоне: президент Украины должен потребовать от американского визави вернуться к вопросу о «Северном потоке – 2». Смысл колонки шире – по мнению автора, Байден также обязан занять снова более критическую позицию по отношению к газопроводу и, преодолевая сопротивление Германии, все-таки добиться солидарного отказа Европы от нового маршрута российского газа. Потому что иначе беднейшее государство Европы, каковым является Незалежная, не выдержит российского давления и открытие второй ветки «Северного потока» непременно приведет к обострению всех проблем страны, отмечает Темницкий. И напоминает, что Европе придется дорого расплачиваться за свой экономический прагматизм, поэтому Байден должен оказать ЕС услугу, проявив необычную для себя жесткость.

Факт публикации такой колонки показателен. Вопрос о «Северном потоке» для либерального истеблишмента Америки, чье мнение и выражает газета, отнюдь не закрыт. Точнее, он был почти закрыт до кабульской катастрофы, после которой прежний внешнеполитический курс кажется уже невозможным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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