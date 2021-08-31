О чем попросит Байдена Зеленский

В The New York Times 30 августа помещена колонка Марка Темницкого – американского колумниста украинского происхождения. В ней даны советы Зеленскому накануне встречи с Байденом в Вашингтоне: президент Украины должен потребовать от американского визави вернуться к вопросу о «Северном потоке – 2». Смысл колонки шире – по мнению автора, Байден также обязан занять снова более критическую позицию по отношению к газопроводу и, преодолевая сопротивление Германии, все-таки добиться солидарного отказа Европы от нового маршрута российского газа. Потому что иначе беднейшее государство Европы, каковым является Незалежная, не выдержит российского давления и открытие второй ветки «Северного потока» непременно приведет к обострению всех проблем страны, отмечает Темницкий. И напоминает, что Европе придется дорого расплачиваться за свой экономический прагматизм, поэтому Байден должен оказать ЕС услугу, проявив необычную для себя жесткость.