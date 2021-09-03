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Искусство регулировать

По каким законам будет жить искусственный интеллект
Александр Молотников , доцент кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, председатель правления Русско-китайского юридического общества
Андрей Гордеев / Ведомости

Развитие человечества неразрывно связано с новыми технологиями. Будь то добыча огня, изобретение колеса или появление персонального компьютера. Возникновение новой технологии всегда вело к изменениям в обществе, внося серьезные коррективы в некогда устоявшиеся отношения между людьми. Наглядный пример – появление автомобилей на двигателе внутреннего сгорания. Сначала эти транспортные средства выехали на дороги Европы, и только спустя несколько лет – в 1893 г. – во Франции появились первые в мире правила дорожного движения. Причем остальные страны не спешили использовать передовой опыт: в России подобные правила были приняты лишь через три года после Франции.

Последовательность законодательной цепочки чаще всего остается неизменной: новые технологии – общественные отношения – правовое регулирование. Ни одно министерство, ни один мегарегулятор не в состоянии регламентировать то, чего еще нет. Предмет регулирования появляется не с изобретением чего-то нового, а с началом его использования. Кто бы мог подумать в 1970-е гг., что персональный компьютер – это не просто пишущая машинка с дисплеем? Любой закон, предложенный одновременно с выпуском первого персонального компьютера, читался бы сейчас так же, как большинство восторженных научно-фантастических рассказов из той же эпохи. Более того, регулирование по аналогии тоже может быть опасным. Ведь управление электросамокатами, несмотря на то что в их конструкции используется колесо, не может подчиняться тем же правилам, что и управление автомобилем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных