Искусство регулировать

Последовательность законодательной цепочки чаще всего остается неизменной: новые технологии – общественные отношения – правовое регулирование. Ни одно министерство, ни один мегарегулятор не в состоянии регламентировать то, чего еще нет. Предмет регулирования появляется не с изобретением чего-то нового, а с началом его использования. Кто бы мог подумать в 1970-е гг., что персональный компьютер – это не просто пишущая машинка с дисплеем? Любой закон, предложенный одновременно с выпуском первого персонального компьютера, читался бы сейчас так же, как большинство восторженных научно-фантастических рассказов из той же эпохи. Более того, регулирование по аналогии тоже может быть опасным. Ведь управление электросамокатами, несмотря на то что в их конструкции используется колесо, не может подчиняться тем же правилам, что и управление автомобилем.