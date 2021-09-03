Искусство регулировать

Искусство регулироватьПо каким законам будет жить искусственный интеллект
Развитие человечества неразрывно связано с новыми технологиями. Будь то добыча огня, изобретение колеса или появление персонального компьютера. Возникновение новой технологии всегда вело к изменениям в обществе, внося серьезные коррективы в некогда устоявшиеся отношения между людьми. Наглядный пример – появление автомобилей на двигателе внутреннего сгорания. Сначала эти транспортные средства выехали на дороги Европы, и только спустя несколько лет – в 1893 г. – во Франции появились первые в мире правила дорожного движения. Причем остальные страны не спешили использовать передовой опыт: в России подобные правила были приняты лишь через три года после Франции.
Последовательность законодательной цепочки чаще всего остается неизменной: новые технологии – общественные отношения – правовое регулирование. Ни одно министерство, ни один мегарегулятор не в состоянии регламентировать то, чего еще нет. Предмет регулирования появляется не с изобретением чего-то нового, а с началом его использования. Кто бы мог подумать в 1970-е гг., что персональный компьютер – это не просто пишущая машинка с дисплеем? Любой закон, предложенный одновременно с выпуском первого персонального компьютера, читался бы сейчас так же, как большинство восторженных научно-фантастических рассказов из той же эпохи. Более того, регулирование по аналогии тоже может быть опасным. Ведь управление электросамокатами, несмотря на то что в их конструкции используется колесо, не может подчиняться тем же правилам, что и управление автомобилем.