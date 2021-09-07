Филиал ада на земле

Филиал ада на землеЧто представляет собой Афганистан после войны
Посол Афганистана в Шри-Ланке емко суммировал результаты войны постом в одной из социальных сетей: «250 000 афганцев убито, 1 млн получил ранения. 5 млн человек были перемещены внутри страны. Просителями убежища стали 3,5 млн человек. 20 млн человек нуждаются в немедленной помощи. Развал государства и экономический коллапс».
Насчет экономического коллапса – это прогноз не только посла, но и специализированных органов ООН, которые предупредили международное сообщество, что уже этой зимой в Афганистане может начаться очень серьезный голод.
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