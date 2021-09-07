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Нужен ли России левый поворот в экономике

Мировой опыт показывает, что нет
Владимир Коровкин , руководитель направления «Инновации и цифровые технологии» Института исследований развивающихся рынков бизнес-школы «Сколково»
Максим Стулов / Ведомости

Новость о том, что министерство торговли США начало расследование, которое может привести к лишению России статуса рыночной экономики, попала в актуальный контекст внутрироссийских экономических дискуссий. В воздухе давно витает идея «левого поворота» экономики – начиная с привычных абстрактных лозунгов коммунистов вроде «Фабрики рабочим!», заканчивая идеями центрального планового госзаказа в крупном бизнесе при сохранении «рыночной стихии» в малом от партии «Справедливая Россия». 

Так вопрос, поставленный извне в отношении довольно узкой категории продуктов (карбидно-аммиачная смесь), приобретает весьма актуальное звучание: сохранит ли Россия рыночную экономику? И если не сохранит, то с какими последствиями?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных