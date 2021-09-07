Нужен ли России левый поворот в экономике

Новость о том, что министерство торговли США начало расследование, которое может привести к лишению России статуса рыночной экономики, попала в актуальный контекст внутрироссийских экономических дискуссий. В воздухе давно витает идея «левого поворота» экономики – начиная с привычных абстрактных лозунгов коммунистов вроде «Фабрики рабочим!», заканчивая идеями центрального планового госзаказа в крупном бизнесе при сохранении «рыночной стихии» в малом от партии «Справедливая Россия».