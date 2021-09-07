Нужен ли России левый поворот в экономике

Нужен ли России левый поворот в экономикеМировой опыт показывает, что нет
Новость о том, что министерство торговли США начало расследование, которое может привести к лишению России статуса рыночной экономики, попала в актуальный контекст внутрироссийских экономических дискуссий. В воздухе давно витает идея «левого поворота» экономики – начиная с привычных абстрактных лозунгов коммунистов вроде «Фабрики рабочим!», заканчивая идеями центрального планового госзаказа в крупном бизнесе при сохранении «рыночной стихии» в малом от партии «Справедливая Россия».
Так вопрос, поставленный извне в отношении довольно узкой категории продуктов (карбидно-аммиачная смесь), приобретает весьма актуальное звучание: сохранит ли Россия рыночную экономику? И если не сохранит, то с какими последствиями?
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