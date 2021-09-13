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Байден и «коллективный Запад»

США не отказываются от идеологии
Дмитрий Тренин , директор и председатель научного совета Московского центра Карнеги
SAUL LOEB / AFP

Уход США из Афганистана символически закрыл эпоху, начавшуюся 11 сентября 2001 г. Именно символически, потому что на самом деле борьба с терроризмом и переустройство мусульманских обществ уже давно перестали быть главным содержанием американской внешней политики. За эти два десятилетия США прошли пик своей сверхдержавной мощи, обнаружили пределы своего международного влияния и вновь, после четвертьвекового перерыва, встретили на этом пути серьезных конкурентов. Наконец, и это самое главное, американцы столкнулись с серьезными проблемами внутри собственной страны.

Не стоит переоценивать значение обстоятельств, сопутствовавших завершению вывода американских войск. США не перестали быть сверхдержавой; важнейшие союзы, от устойчивости которых зависит доминирование США в геополитической зоне Pax Americana, – НАТО, двусторонние договоры с Японией, Южной Кореей и Австралией, отношения с Израилем – остаются достаточно прочными. А афганская эпопея и близко не потрясла американское общество так, как в свое время война во Вьетнаме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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