Байден и «коллективный Запад»США не отказываются от идеологии
Уход США из Афганистана символически закрыл эпоху, начавшуюся 11 сентября 2001 г. Именно символически, потому что на самом деле борьба с терроризмом и переустройство мусульманских обществ уже давно перестали быть главным содержанием американской внешней политики. За эти два десятилетия США прошли пик своей сверхдержавной мощи, обнаружили пределы своего международного влияния и вновь, после четвертьвекового перерыва, встретили на этом пути серьезных конкурентов. Наконец, и это самое главное, американцы столкнулись с серьезными проблемами внутри собственной страны.
Не стоит переоценивать значение обстоятельств, сопутствовавших завершению вывода американских войск. США не перестали быть сверхдержавой; важнейшие союзы, от устойчивости которых зависит доминирование США в геополитической зоне Pax Americana, – НАТО, двусторонние договоры с Японией, Южной Кореей и Австралией, отношения с Израилем – остаются достаточно прочными. А афганская эпопея и близко не потрясла американское общество так, как в свое время война во Вьетнаме.