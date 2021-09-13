Байден и «коллективный Запад»

Уход США из Афганистана символически закрыл эпоху, начавшуюся 11 сентября 2001 г. Именно символически, потому что на самом деле борьба с терроризмом и переустройство мусульманских обществ уже давно перестали быть главным содержанием американской внешней политики. За эти два десятилетия США прошли пик своей сверхдержавной мощи, обнаружили пределы своего международного влияния и вновь, после четвертьвекового перерыва, встретили на этом пути серьезных конкурентов. Наконец, и это самое главное, американцы столкнулись с серьезными проблемами внутри собственной страны.