Нужен ли «Яндексу» банк

Рынок беззалоговых кредитов считается высокорискованным, цикличным и чувствительным к событиям внешней среды. Именно поэтому сейчас на нем успешно работает небольшое число игроков, конкуренция там слабая, а доходность высокая. С приходом в этот сегмент крупных нефинансовых компаний следует ожидать значительного усиления конкуренции за заемщиков. Доходность потребкредитования неминуемо упадет, и начнется раскрутка риска перед очередным циклом, когда количество дефолтов будет резко расти. Но, безусловно, регулятор сможет оградить финансовую систему от избыточных рисков, своевременно остужая пыл игроков дополнительными требованиями к капиталу и резервам.