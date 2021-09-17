Нужен ли «Яндексу» банк

Нужен ли «Яндексу» банкКаковы перспективы нефинансовых игроков в кредитном бизнесе
Недавние новости о покупке крупными российскими ритейлерами и технологическими компаниями (Wildberries, Ozon, Yandex) небольших кредитных организаций открывают новую страницу в истории российского банковского рынка. Ритейлеры и технологические гиганты видят большие перспективы в получении доли рынка высокодоходного кредитования своих клиентов и поставщиков.
Рынок беззалоговых кредитов считается высокорискованным, цикличным и чувствительным к событиям внешней среды. Именно поэтому сейчас на нем успешно работает небольшое число игроков, конкуренция там слабая, а доходность высокая. С приходом в этот сегмент крупных нефинансовых компаний следует ожидать значительного усиления конкуренции за заемщиков. Доходность потребкредитования неминуемо упадет, и начнется раскрутка риска перед очередным циклом, когда количество дефолтов будет резко расти. Но, безусловно, регулятор сможет оградить финансовую систему от избыточных рисков, своевременно остужая пыл игроков дополнительными требованиями к капиталу и резервам.