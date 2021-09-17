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Нужен ли «Яндексу» банк

Каковы перспективы нефинансовых игроков в кредитном бизнесе
Сергей Хотимский , первый заместитель председателя правления Совкомбанка
Евгений Разумный и Максим Стулов / Ведомости

Недавние новости о покупке крупными российскими ритейлерами и технологическими компаниями (Wildberries, Ozon, Yandex) небольших кредитных организаций открывают новую страницу в истории российского банковского рынка. Ритейлеры и технологические гиганты видят большие перспективы в получении доли рынка высокодоходного кредитования своих клиентов и поставщиков.

Рынок беззалоговых кредитов считается высокорискованным, цикличным и чувствительным к событиям внешней среды. Именно поэтому сейчас на нем успешно работает небольшое число игроков, конкуренция там слабая, а доходность высокая. С приходом в этот сегмент крупных нефинансовых компаний следует ожидать значительного усиления конкуренции за заемщиков. Доходность потребкредитования неминуемо упадет, и начнется раскрутка риска перед очередным циклом, когда количество дефолтов будет резко расти. Но, безусловно, регулятор сможет оградить финансовую систему от избыточных рисков, своевременно остужая пыл игроков дополнительными требованиями к капиталу и резервам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных