Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Макропрогноз от Минэка исполнен оптимизма

Правительству придется выбирать между ростом в 3% и целевой инфляцией
Наталия Орлова , главный экономист Альфа-банка
Евгений Разумный / Ведомости

Минэкономразвития представило обновленный прогноз социально-экономического развития России до 2024 г. Что касается текущего года, министерство ухудшило прогноз по инфляции с 5 до 5,8%, при этом улучшило прогноз по росту экономики с 3,8 до 4,2%. На горизонте 2022–2024 гг. темп роста ВВП прогнозируется на уровне 3%, а инфляция – на уровне 4%.

Такое сочетание прогноза роста ВВП и инфляции на ближайшие три года кажется оптимистичным: с учетом ускоренных темпов роста в 2022 г. на фоне посткризисного восстановления уже в 2023 г. экономика может оказаться в состоянии перегрева. Устойчивое сочетание экономического роста в 3% и инфляции в 4% предполагает, что должно произойти увеличение потенциальных темпов роста. Именно низкие темпы потенциального роста были причиной того, что с 2013 г. среднегодовые фактические темпы роста российского ВВП не превышали уровня в 1%. Устойчивое ускорение роста, таким образом, предполагает, что должны быть «расшиты» либо демографическое ограничение, либо инвестиционное ограничение, либо должна резко увеличиться производительность труда. Такие изменения не кажутся вероятными.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных