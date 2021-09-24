Макропрогноз от Минэка исполнен оптимизма

Такое сочетание прогноза роста ВВП и инфляции на ближайшие три года кажется оптимистичным: с учетом ускоренных темпов роста в 2022 г. на фоне посткризисного восстановления уже в 2023 г. экономика может оказаться в состоянии перегрева. Устойчивое сочетание экономического роста в 3% и инфляции в 4% предполагает, что должно произойти увеличение потенциальных темпов роста. Именно низкие темпы потенциального роста были причиной того, что с 2013 г. среднегодовые фактические темпы роста российского ВВП не превышали уровня в 1%. Устойчивое ускорение роста, таким образом, предполагает, что должны быть «расшиты» либо демографическое ограничение, либо инвестиционное ограничение, либо должна резко увеличиться производительность труда. Такие изменения не кажутся вероятными.