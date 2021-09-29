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Германия после Меркель

Каким будет новое правительство ФРГ
Олег Бондаренко
STEFANIE LOOS / AFP

По итогам состоявшихся в ФРГ парламентских выборов основной экономический локомотив ЕС спустя 16 лет правления Ангелы Меркель вернулся на социал-демократические рельсы. Христианские демократы вместе со своими младшими баварскими союзниками – Христианским социальным союзом – уступили на этих выборах Социал-демократической партии Германии (СДПГ) более 50 депутатских кресел, что вместе с усилившимися более чем вдвое «Зелеными» и сохранившими свое положение либералами создает новое политическое пространство Берлина.

Сразу по итогам подсчета бюллетеней лидер социал-демократов и вице-канцлер в последнем правительстве Меркель Олаф Шольц объявил, что более не намерен продолжать «широкую коалицию» с ХДС и пригласит в состав нового правительства зеленых и «желтых» (цвет свободных демократов).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных