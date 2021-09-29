Германия после Меркель

По итогам состоявшихся в ФРГ парламентских выборов основной экономический локомотив ЕС спустя 16 лет правления Ангелы Меркель вернулся на социал-демократические рельсы. Христианские демократы вместе со своими младшими баварскими союзниками – Христианским социальным союзом – уступили на этих выборах Социал-демократической партии Германии (СДПГ) более 50 депутатских кресел, что вместе с усилившимися более чем вдвое «Зелеными» и сохранившими свое положение либералами создает новое политическое пространство Берлина.