Трансграничный протекционизм

Здесь важно обратить внимание на принципиальную разницу подходов к регулированию рынка пищевых добавок в США и, например, Евросоюзе, с которым российская регуляторика обладает наибольшим сходством: «Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов» США (FDA) не имеет полномочий исследовать БАДы на безопасность и эффективность до их выхода на рынок. Это значит, что содержимое выстраивающихся на полках продуктовых магазинов и специальных лавок баночек может даже не соответствовать заявленному составу. FDA не успевает за всеми продуктами и заявлениями об их действии, даже если на рынок выходят потенциально опасные лекарства. В то же время в ЕС импортные БАДы в обязательном порядке должны проходить систему регистрации, а также нотификации в отдельных странах ЕС.