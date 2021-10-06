Человек, перевернувший выборы во Франции

Человек, перевернувший выборы во ФранцииКак Эрик Земмур покорил избирателей
Исход избирательной кампании во Франции выглядел очень предсказуемым. Несмотря на многообразие кандидатов как в правой, так и в левой частях политического спектра, соотношение сил между двумя фаворитами – действующим президентом Эмманюэлем Макроном и лидером Национального собрания Марин Ле Пен оставалось практически неизменным.
Карты смешал неожиданный кандидат – политический обозреватель Эрик Земмур. В данный момент его поддерживают уже 15% активных избирателей. Сейчас он опережает как наиболее вероятного кандидата от правоцентристских республиканцев Ксавье Бертрана (у которого 14%), так и наиболее яркого левого кандидата – лидера движения «Непокорная Франция» Жан-Люка Меланшона, который за последний месяц опустился ниже отметки в 10%.
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