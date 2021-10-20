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Мировая экономическая депрессия

Почему пик инфляции для западного сообщества еще не пройден
Наталья Сафина , руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» Центра стратегических разработок
Mike Segar / Reuters

Проблема, связанная с возросшими проинфляционными рисками, волнует все мировое экспертное сообщество. Как один из возможных сценариев обсуждается стагфляция. Вообще, стагфляция – это депрессия экономики. Очевидные признаки – когда высокие темпы инфляции сочетаются со стагнацией или падением темпов экономического роста, ростом безработицы. Сейчас многих стали волновать риски повтора событий полувековой давности в мировой экономике. И в части, касающейся инфляционного давления, ситуация складывается действительно серьезная.

Так, в США инфляция в последние месяцы максимальна с середины 2008 г. В сентябре индекс потребительских цен составил 5,4% в годовом выражении. При этом базовый ценовой индекс расходов на личное потребление существенно выше таргетируемого уровня в 2%. В это время в Европейском союзе инфляция увеличилась до 3,4%. Несмотря на незначительность показателя по сравнению с США и развивающимися странами, за последние два десятилетия сопоставимая инфляция была зафиксирована в Европе только осенью 2011 г. – тогда она достигла 3%. Исправить произошедшее пытались через реализацию отложенного спроса после снятия ограничений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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