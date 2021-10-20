Мировая экономическая депрессия

Так, в США инфляция в последние месяцы максимальна с середины 2008 г. В сентябре индекс потребительских цен составил 5,4% в годовом выражении. При этом базовый ценовой индекс расходов на личное потребление существенно выше таргетируемого уровня в 2%. В это время в Европейском союзе инфляция увеличилась до 3,4%. Несмотря на незначительность показателя по сравнению с США и развивающимися странами, за последние два десятилетия сопоставимая инфляция была зафиксирована в Европе только осенью 2011 г. – тогда она достигла 3%. Исправить произошедшее пытались через реализацию отложенного спроса после снятия ограничений.