Со своим самоваром

Со своим самоваромПочему для энергоперехода нужно развивать технологии и сокращать выбросы, а не слепо гнаться за зеленой целью
Политика декарбонизации и переход на возобновляемую и водородную энергию в качестве альтернативы ископаемому топливу охватили мир. Несмотря на кризис в Европе, когда цены на газ бьют рекорды, а ветряки сложили лопасти в ожидании ветра, в Европе по-прежнему верят в возобновляемые источники энергии и призывают бизнес наращивать инвестиции в зеленые проекты, прикрываясь святой целью – достижением углеродной нейтральности к 2050 г.
Наряду с этим Мировое энергетическое агентство призывает попросту прекратить инвестиции в нефтегазовые и угольные проекты. Такие заявления звучали и на международной водородной конференции, которая завершилась в эти дни в Москве. Безусловно, Россия, несмотря на огромный углеводородный потенциал, развивает проекты возобновляемой энергии, а водород рассматривает в перспективе как прекрасную коммерческую возможность. По разным оценкам, энергетическая ценность килограмма водорода равна примерно 3,7 л бензина. Это говорит не только о его экологической привлекательности, но и его экономичности.