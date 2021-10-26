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Со своим самоваром

Почему для энергоперехода нужно развивать технологии и сокращать выбросы, а не слепо гнаться за зеленой целью
Ирина Кезик , член экспертного совета Института развития технологий ТЭК, руководитель проекта Tekface
Андрей Гордеев / Ведомости

Политика декарбонизации и переход на возобновляемую и водородную энергию в качестве альтернативы ископаемому топливу охватили мир. Несмотря на кризис в Европе, когда цены на газ бьют рекорды, а ветряки сложили лопасти в ожидании ветра, в Европе по-прежнему верят в возобновляемые источники энергии и призывают бизнес наращивать инвестиции в зеленые проекты, прикрываясь святой целью – достижением углеродной нейтральности к 2050 г.

Наряду с этим Мировое энергетическое агентство призывает попросту прекратить инвестиции в нефтегазовые и угольные проекты. Такие заявления звучали и на международной водородной конференции, которая завершилась в эти дни в Москве. Безусловно, Россия, несмотря на огромный углеводородный потенциал, развивает проекты возобновляемой энергии, а водород рассматривает в перспективе как прекрасную коммерческую возможность. По разным оценкам, энергетическая ценность килограмма водорода равна примерно 3,7 л бензина. Это говорит не только о его экологической привлекательности, но и его экономичности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных