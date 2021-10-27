Ответственное финансирование сокращает прибыль банков

Сегодня наиболее распространенными в мире финансовыми ESG-продуктами являются облигационные займы, объединенные аббревиатурой GSS, – «зеленые» (Green Bonds), «социальные» (Social Bonds), «устойчивые» (Sustainable Bonds), – а также облигации, связанные с устойчивым развитием (SLB). Лидером по выпуску GSS- и SLB-облигаций в 2020 г. стал банк HSBC, завершивший 186 сделок на общую сумму $38 млрд. За ним в топ-15 следуют JPMorgan, BNP Paribas, Crédit Agricole, Citi, Bank of America, Barclays, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Société Générale, Toronto Dominion Bank, Nomura, Natixis, Goldman Sachs, National Westminster Bank. Именно ведущие международные банки сделали решающий вклад в наблюдаемую в последнее время динамику ESG-финансирования.