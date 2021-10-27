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Ответственное финансирование сокращает прибыль банков

Но, отвечая на социальные вызовы, они сохраняют шансы на ее поток в будущем
Олег Сысуев , президент и первый зампред совета директоров Альфа-банка
Принципы ESG активно внедряются и в систему вознаграждения персонала ведущих глобальных банков / BRUCE BENNETT / Getty Images via AFP

По итогам 2020 г. американский рынок ESG-активов превзошел европейский: порядка $17 трлн против $12 трлн. А с учетом Австралии, Канады и Японии объем этого рынка составляет уже порядка $35,3 трлн. В немалой степени этому росту способствовал выпуск на рынок финансовых продуктов, направленных на преодоление последствий пандемии COVID-19.

Сегодня наиболее распространенными в мире финансовыми ESG-продуктами являются облигационные займы, объединенные аббревиатурой GSS, – «зеленые» (Green Bonds), «социальные» (Social Bonds), «устойчивые» (Sustainable Bonds), – а также облигации, связанные с устойчивым развитием (SLB). Лидером по выпуску GSS- и SLB-облигаций в 2020 г. стал банк HSBC, завершивший 186 сделок на общую сумму $38 млрд. За ним в топ-15 следуют JPMorgan, BNP Paribas, Crédit Agricole, Citi, Bank of America, Barclays, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Société Générale, Toronto Dominion Bank, Nomura, Natixis, Goldman Sachs, National Westminster Bank. Именно ведущие международные банки сделали решающий вклад в наблюдаемую в последнее время динамику ESG-финансирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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