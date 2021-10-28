Ждать ли нам возрождения Чимерики

Обозреватели редко пишут о «внутренних противоречиях» в администрации Байдена, что объясняется, по-видимому, тем, что в этой администрации не так много сильных фигур. Первая тройка команды по национальной безопасности: госсекретарь Тони Блинкен, советник Джейк Салливан и министр обороны Ллойд Остин – все это выдвиженцы Байдена, никогда прежде не занимали крупных постов (выше заместителя главы того или иного ведомства) и политически всецело зависят от своего руководителя.