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Ждать ли нам возрождения Чимерики

Победит ли в американской политике линия Джона Керри?
Борис Межуев , политолог, доцент философского факультета МГУ
Brendan Smialowski / AFP

Обозреватели редко пишут о «внутренних противоречиях» в администрации Байдена, что объясняется, по-видимому, тем, что в этой администрации не так много сильных фигур. Первая тройка команды по национальной безопасности: госсекретарь Тони Блинкен, советник Джейк Салливан и министр обороны Ллойд Остин – все это выдвиженцы Байдена, никогда прежде не занимали крупных постов (выше заместителя главы того или иного ведомства) и политически всецело зависят от своего руководителя.

В команде Байдена, по существу, есть одно исключение из неписаного кадрового правила не брать на борт самостоятельных фигур – это советник по вопросам климата Джон Керри.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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