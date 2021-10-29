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Что связывает небо Донбасса и дно Балтики

Появление над ЛДНР беспилотников Bayraktar может иметь целью срыв сертификации «Северного потока – 2»
Алексей Никольский
Вещь недели — турецкий беспилотник Bayraktar TB2 / BAYKAR

За последние несколько дней военная ситуация в донбасском конфликте явно обострилась. 26 октября украинская сторона заявила об использовании закупленных в Турции еще в 2018 г. ударных беспилотников Bayraktar TB2. С помощью этого аппарата была уничтожена гаубица сил непризнанной ДНР. Демонстрирующий этот эпизод ролик был распространен пресс-службой ВСУ и появился едва ли не во всех украинских СМИ.

Непонятные пока события происходят вокруг села Старомарьевка, фактически находившегося в серой зоне между позициями украинской армии и силами ДНР и занятого, по некоторым сообщениям, 27 октября украинской армией (представители ВСУ этого не признают). Поступают сообщения о многочисленных взаимных обстрелах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных