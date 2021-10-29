Что связывает небо Донбасса и дно Балтики

Что связывает небо Донбасса и дно БалтикиПоявление над ЛДНР беспилотников Bayraktar может иметь целью срыв сертификации «Северного потока – 2»
За последние несколько дней военная ситуация в донбасском конфликте явно обострилась. 26 октября украинская сторона заявила об использовании закупленных в Турции еще в 2018 г. ударных беспилотников Bayraktar TB2. С помощью этого аппарата была уничтожена гаубица сил непризнанной ДНР. Демонстрирующий этот эпизод ролик был распространен пресс-службой ВСУ и появился едва ли не во всех украинских СМИ.
Непонятные пока события происходят вокруг села Старомарьевка, фактически находившегося в серой зоне между позициями украинской армии и силами ДНР и занятого, по некоторым сообщениям, 27 октября украинской армией (представители ВСУ этого не признают). Поступают сообщения о многочисленных взаимных обстрелах.
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