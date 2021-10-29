Что связывает небо Донбасса и дно Балтики

За последние несколько дней военная ситуация в донбасском конфликте явно обострилась. 26 октября украинская сторона заявила об использовании закупленных в Турции еще в 2018 г. ударных беспилотников Bayraktar TB2. С помощью этого аппарата была уничтожена гаубица сил непризнанной ДНР. Демонстрирующий этот эпизод ролик был распространен пресс-службой ВСУ и появился едва ли не во всех украинских СМИ.