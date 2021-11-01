Стоит ли доверять метавселенной Цукерберга

Несколько дней назад Марк Цукерберг на ежегодной конференции Connect анонсировал переименование компании Facebook в Meta и трансформацию многих бизнесов и технологий, которыми компания Facebook ранее занималась. Эта трансформация логично была связана с Metaverse (метавселенной) – всеобъемлющим охватом жизни отдельного человека, групп людей, социума в виртуальном и реальном мирах.