Стоит ли доверять метавселенной Цукерберга

Стоит ли доверять метавселенной ЦукербергаЧто нового о нас узнает соцсеть с помощью AR- и VR-продуктов?
Несколько дней назад Марк Цукерберг на ежегодной конференции Connect анонсировал переименование компании Facebook в Meta и трансформацию многих бизнесов и технологий, которыми компания Facebook ранее занималась. Эта трансформация логично была связана с Metaverse (метавселенной) – всеобъемлющим охватом жизни отдельного человека, групп людей, социума в виртуальном и реальном мирах.
В своем интервью The Verge Цукерберг подробно и откровенно рассказал о планах и объяснил, почему переименование происходит именно сейчас.
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