Воспитание искусственного интеллекта

Воспитание искусственного интеллектаПочему к этому процессу стоит отнестись серьезно
Регулирование сферы искусственного интеллекта (ИИ) в России начало принимать первые конкретные формы. 26 октября Альянс в сфере ИИ и ряд представителей крупного бизнеса подписали первый отраслевой этический кодекс.
Множество аспектов разработки и эксплуатации ИИ-решений не регулируются действующим законодательством. Это не только российская проблема: задача урегулирования правового вакуума является общемировой.
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