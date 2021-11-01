Не все тепло, что зелено

Зимой 2021 г. в США из-за аномальных морозов замерзли ветряки, и дефицит электроэнергии привел к росту ее стоимости в сотни раз менее чем за сутки. Уже осенью в Европе сложилась похожая ситуация: на фоне дефицита газа в хранилищах установилась безветренная погода, в результате чего спрос на энергоресурсы привел к ценовым рекордам.