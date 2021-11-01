Не все тепло, что зелено

Не все тепло, что зеленоКрупнейшие энергетические компании обеспокоены ускоренной декарбонизацией – она ведет к дисбалансу на рынках
Стремление Европы к углеродной нейтральности ведет к структурным изменениям в экономике – к такому выводу пришли участники Евразийского экономического форума. По словам главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, этот год наглядно показал, что ошибочные решения в области климатической политики могут привести к серьезным негативным последствиям для мировой экономики и общества.
Зимой 2021 г. в США из-за аномальных морозов замерзли ветряки, и дефицит электроэнергии привел к росту ее стоимости в сотни раз менее чем за сутки. Уже осенью в Европе сложилась похожая ситуация: на фоне дефицита газа в хранилищах установилась безветренная погода, в результате чего спрос на энергоресурсы привел к ценовым рекордам.
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