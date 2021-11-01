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Не все тепло, что зелено

Крупнейшие энергетические компании обеспокоены ускоренной декарбонизацией – она ведет к дисбалансу на рынках
Ирина Кезик , член экспертного совета Института развития технологий ТЭК, руководитель проекта Tekface
Максим Стулов / Ведомости

Стремление Европы к углеродной нейтральности ведет к структурным изменениям в экономике – к такому выводу пришли участники Евразийского экономического форума. По словам главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, этот год наглядно показал, что ошибочные решения в области климатической политики могут привести к серьезным негативным последствиям для мировой экономики и общества.

Зимой 2021 г. в США из-за аномальных морозов замерзли ветряки, и дефицит электроэнергии привел к росту ее стоимости в сотни раз менее чем за сутки. Уже осенью в Европе сложилась похожая ситуация: на фоне дефицита газа в хранилищах установилась безветренная погода, в результате чего спрос на энергоресурсы привел к ценовым рекордам. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных