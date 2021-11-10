Комбоудар по «короне»Как скажется на акциях Pfizer вывод на рынок нового препарата от COVID-19
На днях компания Pfizer объявила об успешных промежуточных результатах испытаний препарата paxlovid для лечения COVID-19. Учитывая продолжающиеся проблемы с заболеваемостью в мире, это вполне тянет на сенсацию. Конечно, пока еще рано говорить о стопроцентном грядущем успехе нового препарата, который представляет собой комбо PF-07321332 и ritonavir, но тем не менее эта новость уже привлекла к себе существенное внимание инвесторов.
Финансовые рынки, как известно, живут ожиданиями. И те инвесторы, которые руководствуются в своих действиях правилом «покупай на слухах, продавай на фактах», вполне уже могут начать спекулятивную игру в акциях Pfizer, что подтверждает рост акций больше чем на 10% на публикации данной новости. Так стоит ли частным инвесторам вступать в эту игру?