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Комбоудар по «короне»

Как скажется на акциях Pfizer вывод на рынок нового препарата от COVID-19
Денис Буйволов , аналитик «БКС Мир инвестиций»
Dado Ruvic / Reuters

На днях компания Pfizer объявила об успешных промежуточных результатах испытаний препарата paxlovid для лечения COVID-19. Учитывая продолжающиеся проблемы с заболеваемостью в мире, это вполне тянет на сенсацию. Конечно, пока еще рано говорить о стопроцентном грядущем успехе нового препарата, который представляет собой комбо PF-07321332 и ritonavir, но тем не менее эта новость уже привлекла к себе существенное внимание инвесторов.

Финансовые рынки, как известно, живут ожиданиями. И те инвесторы, которые руководствуются в своих действиях правилом «покупай на слухах, продавай на фактах», вполне уже могут начать спекулятивную игру в акциях Pfizer, что подтверждает рост акций больше чем на 10% на публикации данной новости. Так стоит ли частным инвесторам вступать в эту игру?

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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