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Вопреки Фукидиду

О чем договорились Байден и Си
Георгий Асатрян , научный сотрудник РЭУ им. Плеханова, эксперт Российского совета по международным делам
MANDEL NGAN / AFP

16 ноября внимание мира было приковано к американо-китайскому саммиту, который состоялся в формате видеоконференции. Президент Джозеф Байден и председатель Си Цзиньпин впервые столь основательно обсудили вопросы двусторонней и глобальной повестки в качестве лидеров двух крупнейших мировых держав. Встреча продлилась несколько часов и прошла в достаточно доброжелательной и деловой атмосфере (хоть и прозвучали редкие для встреч столь высокого уровня слова об «игре с огнем» применительно к Тайваню), что в последнее время не часто встретишь в контактах между китайскими и американскими представителями. Лидеры согласились с тем, что они «несут ответственность перед миром». Учитывая потенциал этих стран, с этим сложно не согласиться.

Ключевым моментом стала фраза, которая объясняет цель встречи: сделать все возможное, чтобы «конкуренция между нашими двумя странами не переросла в конфликт, преднамеренный или непреднамеренный». «Просто прямая конкуренция», – сказал Байден. Это, собственно, и главное, что было на этой встрече. Стороны договорились установить некоторые правила игры, направить конфронтацию двух столпов системы международных отношений в управляемое русло.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных