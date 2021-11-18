Вопреки Фукидиду

16 ноября внимание мира было приковано к американо-китайскому саммиту, который состоялся в формате видеоконференции. Президент Джозеф Байден и председатель Си Цзиньпин впервые столь основательно обсудили вопросы двусторонней и глобальной повестки в качестве лидеров двух крупнейших мировых держав. Встреча продлилась несколько часов и прошла в достаточно доброжелательной и деловой атмосфере (хоть и прозвучали редкие для встреч столь высокого уровня слова об «игре с огнем» применительно к Тайваню), что в последнее время не часто встретишь в контактах между китайскими и американскими представителями. Лидеры согласились с тем, что они «несут ответственность перед миром». Учитывая потенциал этих стран, с этим сложно не согласиться.