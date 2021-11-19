Что ждет небольшие банки?

В нынешнем году возобновились дискуссии о роли и перспективах небольших и средних банков. Они традиционно конкурировали с более крупными игроками за счет четкого позиционирования или нишевой специализации. К их традиционным преимуществам относили и более клиентоориентированный, непоточный подход к обслуживанию клиентов.