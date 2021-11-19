Что ждет небольшие банки?Цифровизация отрасли изменила расклад сил
В нынешнем году возобновились дискуссии о роли и перспективах небольших и средних банков. Они традиционно конкурировали с более крупными игроками за счет четкого позиционирования или нишевой специализации. К их традиционным преимуществам относили и более клиентоориентированный, непоточный подход к обслуживанию клиентов.
Масштабная цифровизация отрасли изменила расклад сил. Для целого ряда групп клиентов понимание качественного сервиса сузилось до комфортного и удобного мобильного приложения. Этому же средству взаимодействия клиента с банком стал проигрывать, кстати говоря, и интернет-банкинг.
Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам