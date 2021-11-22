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От частного к общему

Почему не нужно вручную регулировать рынок мазута, а отдельным регионам следует решать энергопроблемы в индивидуальном порядке
Ирина Кезик , эксперт Межотраслевого экспертно-аналитического центра Союза нефтегазопромышленников России (МЭАЦ СНГПР), руководитель проекта Tekface
Денис Гришкин / Ведомости

На заседании комитета по экономической политике Совета Федерации сенатор от Мурманской области Константин Долгов поднял вопрос о государственном регулировании цен на мазут. Это топливо, напомнил он, социально значимый товар для ряда арктических регионов, но его цена сейчас высока. Нужно либо регулировать цены на мазут, либо существенно увеличить объемы мазута на бирже – таковы, по его словам, пути снижения цен. Мазута в стране производится мало, ответил руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский. И чтобы увеличить его продажи на бирже, нужно нарастить объемы производства, и тогда цены пойдут вниз. «Либо вводить регулирование, либо [оказывать регионам] помощь из бюджета», – резюмировал он.

Стоимость мазута на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с начала осени действительно выросла почти на 13%, а с начала года – в 1,5 раза. Но связано это отнюдь не со снижением его производства, а с изменением конъюнктуры на мировом энергорынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных