От частного к общему

На заседании комитета по экономической политике Совета Федерации сенатор от Мурманской области Константин Долгов поднял вопрос о государственном регулировании цен на мазут. Это топливо, напомнил он, социально значимый товар для ряда арктических регионов, но его цена сейчас высока. Нужно либо регулировать цены на мазут, либо существенно увеличить объемы мазута на бирже – таковы, по его словам, пути снижения цен. Мазута в стране производится мало, ответил руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский. И чтобы увеличить его продажи на бирже, нужно нарастить объемы производства, и тогда цены пойдут вниз. «Либо вводить регулирование, либо [оказывать регионам] помощь из бюджета», – резюмировал он.