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ESG: новый биткойн или хайп?

Каким должен быть подход инвестора в случае с ответственным инвестированием
Ренат Малин , директор по инвестициям «Сбер управление активами»
ESG – это пока скорее хайп на инвестиционном рынке, нежели реальный источник дохода. Но это полезный и нужный хайп / Depositphotos / PhotoXPress

Судя по новостному потоку, ESG-инвестирование уверенно отодвигает на второй план биткойн – яркое явление последних лет среди тех, кто хотя бы раз задумывался об инвестировании. ESG (как, впрочем, и криптовалюты) – направления нужные и перспективные, и это ни у кого не вызывает сомнений. Спрос на криптовалюты пока чисто спекулятивный. А каким должен быть подход инвестора в случае с ответственным инвестированием?

В России создана и развивается инфраструктура по ESG-финансированию. Ряд российских компаний уже привлекли зеленое финансирование или финансирование с привязкой к факторам устойчивого развития (sustainability-linked). Но это направление еще предстоит развивать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных