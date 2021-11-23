ESG: новый биткойн или хайп?

Судя по новостному потоку, ESG-инвестирование уверенно отодвигает на второй план биткойн – яркое явление последних лет среди тех, кто хотя бы раз задумывался об инвестировании. ESG (как, впрочем, и криптовалюты) – направления нужные и перспективные, и это ни у кого не вызывает сомнений. Спрос на криптовалюты пока чисто спекулятивный. А каким должен быть подход инвестора в случае с ответственным инвестированием?