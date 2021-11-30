Демократия и секьюритизация

9 декабря откроется первый в истории саммит за демократию, на который приглашены более 100 стран и территорий. Из-за пандемии он пройдет в формате онлайн. Идея организовать такое мероприятие принадлежит Джозефу Байдену. Он предложил это, еще будучи кандидатом в президенты США – в марте 2020 г. Примечателен (хотя и ожидаем) список желаемых и отвергнутых участников. На форум не позвали Китай и Россию. Зато приглашен Тайвань, который Пекин рассматривает в качестве своей провинции.