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Демократия и секьюритизация

Как из политической системы демократию пытаются превратить в глобальный альянс
Георгий Асатрян , научный сотрудник РЭУ им. Плеханова, эксперт Российского совета по международным делам
Сергей Николаев / Ведомости

9 декабря откроется первый в истории саммит за демократию, на который приглашены более 100 стран и территорий. Из-за пандемии он пройдет в формате онлайн. Идея организовать такое мероприятие принадлежит Джозефу Байдену. Он предложил это, еще будучи кандидатом в президенты США – в марте 2020 г. Примечателен (хотя и ожидаем) список желаемых и отвергнутых участников. На форум не позвали Китай и Россию. Зато приглашен Тайвань, который Пекин рассматривает в качестве своей провинции.

Исследование журнала The Economist показало, что 2020 год стал худшим для демократии за всю историю. Пространство для нее явно сужается – ввиду глобальной пандемии, на фоне роста популизма, в результате углубляющихся противоречий внутри крупнейших демократических обществ. И мы наблюдаем, как из политической системы демократию пытаются превратить в некий альянс на глобальной сцене.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных