Нужны ли россиянам МФО

Закредитованность россиян вследствие низкой финансовой грамотности, зафиксированной опросом НАФИ, постоянно растет. В III квартале 2021 г. доля потребкредитов с высоким показателем долговой нагрузки – более 80% от доходов – увеличилась до 31% в общем массиве выдач. Для сравнения: в начале пандемии показатель не превышал 23%, согласно данным ЦБ. Мнения в обществе разделились: одни полагают, что нужно бороться с закредитованностью в том числе путем запрещения МФО, другие – что микрокредитование полезно и создает разнообразие финансовых возможностей.