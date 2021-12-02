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Нужны ли россиянам МФО

Рынок микрокредитования неуклонно растет
Сергей Грек , руководитель направления по работе с b2b МФО-клиентами Qiwi
Максим Стулов / Ведомости

Закредитованность россиян вследствие низкой финансовой грамотности, зафиксированной опросом НАФИ, постоянно растет. В III квартале 2021 г. доля потребкредитов с высоким показателем долговой нагрузки – более 80% от доходов – увеличилась до 31% в общем массиве выдач. Для сравнения: в начале пандемии показатель не превышал 23%, согласно данным ЦБ. Мнения в обществе разделились: одни полагают, что нужно бороться с закредитованностью в том числе путем запрещения МФО, другие – что микрокредитование полезно и создает разнообразие финансовых возможностей.

У МФО за долгие годы сложился не самый привлекательный образ. Некоторые люди и вовсе задаются вопросом, зачем они существуют, почему их не запретили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных