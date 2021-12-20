Как медицину мирового уровня сделать общедоступной

Ключевым ограничением для экономического роста, первоисточником бедности и недофинансирования социальной сферы в России представляется использование так называемой бисмарковской системы социальных гарантий, которая предусматривает их финансирование за счет налогообложения труда. Если в России идут споры о том, кто на самом деле платит взносы в ПФР, ФФОМС и ФСС – работник или работодатель, – то в мире этот вопрос давно решен: система национальных счетов СНС-2008 относит к заработной плате социальные взносы и налоги независимо от того, уплачиваются они работником, работодателем или солидарно.