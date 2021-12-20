Как медицину мирового уровня сделать общедоступной

Как медицину мирового уровня сделать общедоступнойДля этого нужно заменить социальное налогообложение зарплат налогом APT
Ключевым ограничением для экономического роста, первоисточником бедности и недофинансирования социальной сферы в России представляется использование так называемой бисмарковской системы социальных гарантий, которая предусматривает их финансирование за счет налогообложения труда. Если в России идут споры о том, кто на самом деле платит взносы в ПФР, ФФОМС и ФСС – работник или работодатель, – то в мире этот вопрос давно решен: система национальных счетов СНС-2008 относит к заработной плате социальные взносы и налоги независимо от того, уплачиваются они работником, работодателем или солидарно.
Иначе говоря, система Бисмарка перекладывает основной груз общественно необходимых социальных затрат на плечи формально занятых в легальном секторе работников, освобождая от этой обязанности офшорную и теневую экономику, неформально занятых, живущих на доходы от капитала, гастарбайтеров и маргиналов. Трудно назвать такую систему социально солидарной.
Закономерный результат институциональной «колеи» системы Бисмарка в развитых странах – рост экономического неравенства между трудом и капиталом (доказанный Томасом Пикетти), стагнация в придавленной социальной нагрузкой промышленности и перенос трудозатратных производств в страны третьего мира. Совсем плоха ситуация в странах с масштабной теневой экономикой и неформальной занятостью. В России социальное налогообложение зарплат привело к катастрофически высокой цене труда, превратив социальные гарантии в тормоз экономики, а неоднозначную для развитых стран деиндустриализацию – в убийство российских промышленных регионов.
Высокая налоговая нагрузка на труд мешает росту зарплат. Это одна из основных причин феномена «работающих бедных», отъезда из страны высококвалифицированных кадров и талантливой молодежи, вытеснения россиян с рабочих мест гастарбайтерами, многие категории которых даже при формальном трудоустройстве освобождены от социальных отчислений (поэтому они более привлекательны для работодателей и в некоторых профессиях зарабатывают больше, чем граждане России).
С точки зрения экономики ежемесячно уплачиваемые предприятиями отчисления на пенсии, медицину и соцстрах – это оплата отсроченного потребления работников за счет ограничения ресурсов текущего производства, что необоснованно увеличивает цену труда и потребность в оборотном капитале, сокращает возможности охраны труда и природы, снижает рентабельность предприятий, особенно с длительным технологическим циклом и высокими трудозатратами.