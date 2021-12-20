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Как медицину мирового уровня сделать общедоступной

Для этого нужно заменить социальное налогообложение зарплат налогом APT
Владимир Гришин Александр Сафонов Андрей Рагозин
Максим Стулов / Ведомости

Ключевым ограничением для экономического роста, первоисточником бедности и недофинансирования социальной сферы в России представляется использование так называемой бисмарковской системы социальных гарантий, которая предусматривает их финансирование за счет налогообложения труда. Если в России идут споры о том, кто на самом деле платит взносы в ПФР, ФФОМС и ФСС – работник или работодатель, – то в мире этот вопрос давно решен: система национальных счетов СНС-2008 относит к заработной плате социальные взносы и налоги независимо от того, уплачиваются они работником, работодателем или солидарно.

Иначе говоря, система Бисмарка перекладывает основной груз общественно необходимых социальных затрат на плечи формально занятых в легальном секторе работников, освобождая от этой обязанности офшорную и теневую экономику, неформально занятых, живущих на доходы от капитала, гастарбайтеров и маргиналов. Трудно назвать такую систему социально солидарной.

Закономерный результат институциональной «колеи» системы Бисмарка в развитых странах – рост экономического неравенства между трудом и капиталом (доказанный Томасом Пикетти), стагнация в придавленной социальной нагрузкой промышленности и перенос трудозатратных производств в страны третьего мира. Совсем плоха ситуация в странах с масштабной теневой экономикой и неформальной занятостью. В России социальное налогообложение зарплат привело к катастрофически высокой цене труда, превратив социальные гарантии в тормоз экономики, а неоднозначную для развитых стран деиндустриализацию – в убийство российских промышленных регионов.

Высокая налоговая нагрузка на труд мешает росту зарплат. Это одна из основных причин феномена «работающих бедных», отъезда из страны высококвалифицированных кадров и талантливой молодежи, вытеснения россиян с рабочих мест гастарбайтерами, многие категории которых даже при формальном трудоустройстве освобождены от социальных отчислений (поэтому они более привлекательны для работодателей и в некоторых профессиях зарабатывают больше, чем граждане России).

С точки зрения экономики ежемесячно уплачиваемые предприятиями отчисления на пенсии, медицину и соцстрах – это оплата отсроченного потребления работников за счет ограничения ресурсов текущего производства, что необоснованно увеличивает цену труда и потребность в оборотном капитале, сокращает возможности охраны труда и природы, снижает рентабельность предприятий, особенно с длительным технологическим циклом и высокими трудозатратами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных