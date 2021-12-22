Эталонный предприниматель

Эталонный предпринимательВ возрасте 88 лет ушел из жизни Дмитрий Зимин, основатель компании «Вымпелком»
Дмитрий Борисович был исключением из очень многих правил. Свою компанию он основал в 59 лет. Не имея на тот момент никакого предпринимательского опыта.
Телекоммуникационную империю Зимин начал строить буквально голыми руками, не обладая административным или финансовым ресурсом. Для связистского цеха он был человеком со стороны, не имевшим прямого отношения к зарождавшемуся в начале девяностых телекоммуникационному рынку. В советское время Дмитрий Борисович занимался вопросами радиолокации, конструируя военные системы дальнего обнаружения.
Профинансировавший стартап под названием Bee Line американский венчурный инвестор Оги Фабела вспоминал, что его впечатлила энергия, целеустремленность и визионерская убежденность Зимина. Именно в эти качества Фабела инвестировал деньги, полностью осознавая, что шансов построить полноценную операторскую компанию без транспортной сети, номерной емкости и номиналов частот откровенно мало. Но ведь получилось. И получилось настолько хорошо, что конкуренты, обладавшие на тот момент всеми видами ресурсов, потратили долгие годы, чтоб догнать неудержимого Зимина и его компанию. Именно «трубка» от Bee Line стала символом успеха в Москве 90-х.
Дмитрий Борисович был эталонным предпринимателем девяностых. Ему было комфортно жить и творить именно в то время. «Ты можешь сдохнуть под забором, а можешь сколотить состояние, сейчас правильное время», – сказал он мне в интервью в 1998 году (впрочем, опубликовать эту фразу не позволил). Именно таких пассионариев от бизнеса тогда остро не хватало.
Когда эпоха сменилась, Зимин продал свой бизнес. Его время уходило и он сам это прекрасно понимал, оставив телекоммуникационный бизнес. Теперь Дмитрий Зимин покинул этот мир, оставив нам в назидание яркий пример собственной жизни, которым он нам с вами продемонстрировал: ресурсы и возможности вторичны. Неважно, что у вас есть. Важно только то, к чему вы стремитесь и как вы это делаете.