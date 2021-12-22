Эталонный предприниматель

Когда эпоха сменилась, Зимин продал свой бизнес. Его время уходило и он сам это прекрасно понимал, оставив телекоммуникационный бизнес. Теперь Дмитрий Зимин покинул этот мир, оставив нам в назидание яркий пример собственной жизни, которым он нам с вами продемонстрировал: ресурсы и возможности вторичны. Неважно, что у вас есть. Важно только то, к чему вы стремитесь и как вы это делаете.