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Сырьевая дисциплина

Новая политика добывающих компаний поддерживает интерес инвесторов
Виталий Громадин , управляющий активами «БКС Мир инвестиций»
instagram.com/cenovusenergy

На рынках все еще бытует неверное суждение о сырьевых компаниях как об очень цикличных и рискованных историях. Действительно, раньше менеджмент таких компаний в большинстве случаев, получив сверхприбыль в период подъема экономики, был склонен финансировать поглощения, инвестировать в крупные многолетние проекты и при этом еще дополнительно залезть в долги. Таким образом менеджмент повышал риски для компании в случае неминуемой смены цикла. Можно сравнить это с постоянным увеличением позиции в акциях при росте рынка с использованием при этом заемных средств. В негативном сценарии при такой стратегии инвесторам будет очень больно.

После долгих лет подобных практик со стороны сырьевых компаний инвесторы не могут поверить, что парадигма действительно поменялась. Изменения произошли не сразу, а после ухода инвесторов в технологичные компании с низкой капиталоемкостью и невысоким барьером для входа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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