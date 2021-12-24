Сырьевая дисциплина

На рынках все еще бытует неверное суждение о сырьевых компаниях как об очень цикличных и рискованных историях. Действительно, раньше менеджмент таких компаний в большинстве случаев, получив сверхприбыль в период подъема экономики, был склонен финансировать поглощения, инвестировать в крупные многолетние проекты и при этом еще дополнительно залезть в долги. Таким образом менеджмент повышал риски для компании в случае неминуемой смены цикла. Можно сравнить это с постоянным увеличением позиции в акциях при росте рынка с использованием при этом заемных средств. В негативном сценарии при такой стратегии инвесторам будет очень больно.