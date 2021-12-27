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Запретят ли в России криптовалюты

Финансовый регулятор может запретить использование инфраструктуры РФ для сделок с криптовалютой
Виктор Рыков , старший юрист коллегии адвокатов Pen & Paper
Евгений Разумный / Ведомости

Криптовалюта в российском законодательстве обозначена термином «цифровая валюта». Закон определяет цифровую валюту как совокупность электронных данных, которые, не являясь денежной единицей, все же предлагаются и (или) «могут быть приняты в качестве средства платежа».

С одной стороны, закон закрепляет статус криптовалюты как средства платежа, что является, по сути, декларированием отношений, складывающихся на рынке уже более 10 лет. С другой стороны, закон относит денежные средства и цифровую валюту к разным категориям. Кроме того, использование криптовалюты в качестве средства платежа ограничено: запрещено рассчитываться криптовалютой за товары/работы/услуги на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных