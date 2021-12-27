Запретят ли в России криптовалюты

С одной стороны, закон закрепляет статус криптовалюты как средства платежа, что является, по сути, декларированием отношений, складывающихся на рынке уже более 10 лет. С другой стороны, закон относит денежные средства и цифровую валюту к разным категориям. Кроме того, использование криптовалюты в качестве средства платежа ограничено: запрещено рассчитываться криптовалютой за товары/работы/услуги на территории России.