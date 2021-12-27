Запретят ли в России криптовалюты

Запретят ли в России криптовалютыФинансовый регулятор может запретить использование инфраструктуры РФ для сделок с криптовалютой
Криптовалюта в российском законодательстве обозначена термином «цифровая валюта». Закон определяет цифровую валюту как совокупность электронных данных, которые, не являясь денежной единицей, все же предлагаются и (или) «могут быть приняты в качестве средства платежа».
С одной стороны, закон закрепляет статус криптовалюты как средства платежа, что является, по сути, декларированием отношений, складывающихся на рынке уже более 10 лет. С другой стороны, закон относит денежные средства и цифровую валюту к разным категориям. Кроме того, использование криптовалюты в качестве средства платежа ограничено: запрещено рассчитываться криптовалютой за товары/работы/услуги на территории России.
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