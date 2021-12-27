Пруссак в эпоху постмодерна

Выдвинутые Россией требования относительно системы коллективной безопасности в Европе кажутся довольно резкими с точки зрения дипломатии, но вполне объяснимыми по сути. Москва озабочена продвижением НАТО на восток, видит в этом угрозу. Управление мировыми процессами всегда было прерогативой великих держав. Вне зависимости от исторического периода или системы международных отношений нерядовые акторы определяли систему безопасности, сферы влияния и баланс сил. Для стабильной системы крупные региональные державы, в свою очередь, обладали привилегиями в определении баланса в близлежащих регионах. Москва, превосходящая своих соседей, может рассчитывать на то, чтобы субрегиональный баланс выстраивался с учетом ее интересов. В противном случае региональная подсистема будет обречена в долгосрочной перспективе.