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Пруссак в эпоху постмодерна

Порядок может считаться прочным, если он признан всеми сторонами
Георгий Асатрян , научный сотрудник РЭУ им. Плеханова, эксперт Российского совета по международным делам
Aris Oikonomou / AFP

Выдвинутые Россией требования относительно системы коллективной безопасности в Европе кажутся довольно резкими с точки зрения дипломатии, но вполне объяснимыми по сути. Москва озабочена продвижением НАТО на восток, видит в этом угрозу. Управление мировыми процессами всегда было прерогативой великих держав. Вне зависимости от исторического периода или системы международных отношений нерядовые акторы определяли систему безопасности, сферы влияния и баланс сил. Для стабильной системы крупные региональные державы, в свою очередь, обладали привилегиями в определении баланса в близлежащих регионах. Москва, превосходящая своих соседей, может рассчитывать на то, чтобы субрегиональный баланс выстраивался с учетом ее интересов. В противном случае региональная подсистема будет обречена в долгосрочной перспективе.

Развитие технологий и военного потенциала создает достаточно интересную ситуацию в международных отношениях. В истории редко возникали периоды, когда великим и военным державам никто не мог угрожать с военной точки зрения. Фраза о Пруссии, что это не государство с армией, а армия, имеющая свое государство, теряет смысл. Современные государства успешны лишь тогда, когда обладают совокупной мощью экономики, эффективной политической системой, высоким индексом человеческого потенциала, функциональными институтами, способностью конструировать смыслы и задачи на будущее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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