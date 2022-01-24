Microsoft и чувство долга

Прямо сейчас Activision Blizzard достаточно проблемный актив. Падает популярность некоторых очень известных игровых серий от студии, включая Call of Duty. В новой части много багов, непонятные игровые логика и механика и ряд других проблем, что приводит к оттоку игроков. Похожие проблемы и у других новых игр. Вероятно, проблема в слабом менеджменте.