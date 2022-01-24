Microsoft и чувство долга

Microsoft и чувство долгаКак поглощение Activision Blizzard повлияет на игровой рынок
18 января корпорация Microsoft анонсировала покупку Activision Blizzard – одной из крупнейших независимых компаний в сфере компьютерных игр и развлечений. Сумма сделки составляет $68,7 млрд, что автоматически делает ее самой дорогой в истории игр.
Прямо сейчас Activision Blizzard достаточно проблемный актив. Падает популярность некоторых очень известных игровых серий от студии, включая Call of Duty. В новой части много багов, непонятные игровые логика и механика и ряд других проблем, что приводит к оттоку игроков. Похожие проблемы и у других новых игр. Вероятно, проблема в слабом менеджменте.
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