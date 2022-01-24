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Microsoft и чувство долга

Как поглощение Activision Blizzard повлияет на игровой рынок
Егор Гурьев , основатель Enaza Group
Microsoft, вероятно, усилит менеджмент, что может привести к повышению эффективности работы студии и улучшению качества игр / Dado Ruvic / Reuters

18 января корпорация Microsoft анонсировала покупку Activision Blizzard – одной из крупнейших независимых компаний в сфере компьютерных игр и развлечений. Сумма сделки составляет $68,7 млрд, что автоматически делает ее самой дорогой в истории игр.

Прямо сейчас Activision Blizzard достаточно проблемный актив. Падает популярность некоторых очень известных игровых серий от студии, включая Call of Duty. В новой части много багов, непонятные игровые логика и механика и ряд других проблем, что приводит к оттоку игроков. Похожие проблемы и у других новых игр. Вероятно, проблема в слабом менеджменте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных