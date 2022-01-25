Естественный отбор

Естественный отборКак сырьевые компании превратились для инвесторов в тихую гавань
Начало года на рынках можно охарактеризовать фразой «с места в карьер». Реализовалось сразу два из пяти основных рисков, которые выглядели угрозами для фондовых активов в 2022 г. Опасения инфляции и чрезмерной реакции на нее со стороны ФРС вызвали распродажу на американском рынке акций, а усиление напряженности в отношениях России с Западом подорвало котировки отечественных компаний. Можно отметить распространение нового штамма коронавируса в конце прошлого года, который также успел негативно повлиять на общую динамику.
С коронавирусом ситуация стала более определенной: количество зараженных растет рекордными темпами, но число летальных случаев остается на низких уровнях, что дает возможность утверждать о контролируемом характере ситуации.
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