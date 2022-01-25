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Естественный отбор

Как сырьевые компании превратились для инвесторов в тихую гавань
Виталий Громадин , управляющий активами «БКС Мир инвестиций»
Евгений Разумный / Ведомости

Начало года на рынках можно охарактеризовать фразой «с места в карьер». Реализовалось сразу два из пяти основных рисков, которые выглядели угрозами для фондовых активов в 2022 г. Опасения инфляции и чрезмерной реакции на нее со стороны ФРС вызвали распродажу на американском рынке акций, а усиление напряженности в отношениях России с Западом подорвало котировки отечественных компаний. Можно отметить распространение нового штамма коронавируса в конце прошлого года, который также успел негативно повлиять на общую динамику.

С коронавирусом ситуация стала более определенной: количество зараженных растет рекордными темпами, но число летальных случаев остается на низких уровнях, что дает возможность утверждать о контролируемом характере ситуации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных