Естественный отбор

Начало года на рынках можно охарактеризовать фразой «с места в карьер». Реализовалось сразу два из пяти основных рисков, которые выглядели угрозами для фондовых активов в 2022 г. Опасения инфляции и чрезмерной реакции на нее со стороны ФРС вызвали распродажу на американском рынке акций, а усиление напряженности в отношениях России с Западом подорвало котировки отечественных компаний. Можно отметить распространение нового штамма коронавируса в конце прошлого года, который также успел негативно повлиять на общую динамику.