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Терапия для экономики

Здравоохранение может стать ключевым драйвером экономического роста в России
Евгений Туголуков , основатель группы компаний «Медскан»
Максим Стулов / Ведомости

Так как в современном мире здоровье для человека является важнейшей составляющей качества его жизни, расходы на медицину неуклонно растут – со стороны как государства, так и населения. Служба исследований ресурса HeadHunter недавно провела опрос среди ищущих вакансии пользователей об изменениях в их материальном положении из-за пандемии и ограничений, связанных с распространением COVID-19. Среди прочего у респондентов спросили о том, какую часть заработной платы им приходится тратить на лечение.

Выяснилось, что 51% респондентов тратят на лекарства и медпомощь до 10% доходов. При этом не надо забывать о стремительном развитии сектора добровольного медицинского страхования (ДМС). По данным анализа, подготовленного BusinesStat в 2021 г., за 2017–2019 гг. в стране объем премий по договорам ДМС вырос на 29,1% со 140,0 млрд до 180,7 млрд руб. Для успешных компаний, которые дорожат квалифицированными кадрами, включение полиса ДМС в социальный пакет для сотрудников давно стало нормой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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