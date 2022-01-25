Терапия для экономики

Выяснилось, что 51% респондентов тратят на лекарства и медпомощь до 10% доходов. При этом не надо забывать о стремительном развитии сектора добровольного медицинского страхования (ДМС). По данным анализа, подготовленного BusinesStat в 2021 г., за 2017–2019 гг. в стране объем премий по договорам ДМС вырос на 29,1% со 140,0 млрд до 180,7 млрд руб. Для успешных компаний, которые дорожат квалифицированными кадрами, включение полиса ДМС в социальный пакет для сотрудников давно стало нормой.