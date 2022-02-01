Какие задачи решит объединение ПФР и ФСС

Система обязательного страхования в России включает медицинское, социальное и пенсионное страхование. Дискуссия о необходимости внесения изменений в существующие принципы системы обязательного страхования в экспертном сообществе не прекращается. Причем речь не идет о полном переделе и создании, например, системы, при которой работник самостоятельно приоритизирует для себя типы страхования, а также делает выбор, платить меньше за базовый набор социальных гарантий или больше, но за расширенный вариант (например, более широкий набор медицинских услуг). Мы говорим о том, что даже существующая система при сохранении базовых основополагающих принципов может быть донастроена. Приведу несколько важных недостатков действующей системы, которые потенциально могут быть устранены при внесении сравнительно незначительных корректировок.