Газета
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Какие задачи решит объединение ПФР и ФСС

Существующая система будет донастроена в интересах граждан и бизнеса
Виктория Павлюшина , руководитель направления «Экономика и социальное развитие», ЦСР
Согласно законопроекту предлагается ввести единый тариф страховых взносов, который предполагает установление единого круга застрахованных лиц для всех видов социального страхования, что позволит обеспечить равный доступ к социальному страхованию гражданам, занятым по трудовым договорам и договорам ГПХ. / Андрей Гордеев / Ведомости

Минтруд России внес на рассмотрение законопроект об объединении ПФР и ФСС, а также введении единого социального тарифа. Такое решение потенциально может помочь увеличить страховые выплаты для части населения, снизит излишнюю нагрузку на работодателей, сократит бюрократические расходы (как финансовые, так и административные).

Система обязательного страхования в России включает медицинское, социальное и пенсионное страхование. Дискуссия о необходимости внесения изменений в существующие принципы системы обязательного страхования в экспертном сообществе не прекращается. Причем речь не идет о полном переделе и создании, например, системы, при которой работник самостоятельно приоритизирует для себя типы страхования, а также делает выбор, платить меньше за базовый набор социальных гарантий или больше, но за расширенный вариант (например, более широкий набор медицинских услуг). Мы говорим о том, что даже существующая система при сохранении базовых основополагающих принципов может быть донастроена. Приведу несколько важных недостатков действующей системы, которые потенциально могут быть устранены при внесении сравнительно незначительных корректировок.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных