Неэкономная армейско-украинская экономика

Неэкономная армейско-украинская экономикаПриведет ли политика Зеленского к новому майдану
Визит английского премьера Бориса Джонсона в Киев в СМИ под вечер первого дня февраля практически затмил другие новости с территории Украины. Хотя они не менее показательны и важны для понимания российско-украинских отношений.
В первую очередь это заявления президента Владимира Зеленского по вооруженным силам Украины (ВСУ). Он пообещал увеличить их численность на 100 000 человек, похвалился, что армия по боеспособности не уступает армиям стран – членов НАТО, поднял вопрос об увеличении расходов на вооружения до 5% ВВП, росте выплат сотрудникам ВСУ и отказе от обязательного призыва с 2024 г.
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