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Неэкономная армейско-украинская экономика

Приведет ли политика Зеленского к новому майдану
Дмитрий Фетисов , политолог
Зеленский приходил к власти, начав с роли учителя истории Голобородько в сериале «Слуга народа», но в отличие от своего киношного alter ego истории Зеленский не знает / UKRAINE PRESIDENCY / AFP

Визит английского премьера Бориса Джонсона в Киев в СМИ под вечер первого дня февраля практически затмил другие новости с территории Украины. Хотя они не менее показательны и важны для понимания российско-украинских отношений.

В первую очередь это заявления президента Владимира Зеленского по вооруженным силам Украины (ВСУ). Он пообещал увеличить их численность на 100 000 человек, похвалился, что армия по боеспособности не уступает армиям стран – членов НАТО, поднял вопрос об увеличении расходов на вооружения до 5% ВВП, росте выплат сотрудникам ВСУ и отказе от обязательного призыва с 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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