Неэкономная армейско-украинская экономика

В первую очередь это заявления президента Владимира Зеленского по вооруженным силам Украины (ВСУ). Он пообещал увеличить их численность на 100 000 человек, похвалился, что армия по боеспособности не уступает армиям стран – членов НАТО, поднял вопрос об увеличении расходов на вооружения до 5% ВВП, росте выплат сотрудникам ВСУ и отказе от обязательного призыва с 2024 г.