Есть ли альтернатива минским соглашениям

В последние годы минские соглашения превратились в уникальный феномен. Они вроде есть и вроде как уже давно не являются чем-то существенным. О них вспоминают, когда это выгодно, на коллективном Западе для обоснования политических атак и продолжения санкционного давления на Москву, которая якобы чего-то не соблюдает. И одновременно их же игнорируют, когда дело доходит до конкретных шагов или, наоборот, бездействия официального Киева.