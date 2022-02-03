Есть ли альтернатива минским соглашениям

Есть ли альтернатива минским соглашениямКакие сценарии могут рассматриваться Киевом
Непрекращающиеся информационно-пропагандистские баталии с обвинениями в адрес нашей страны то ли в планах нападения на Украину, то ли в провоцировании полномасштабного военного конфликта в соседнем государстве снова возвращают в публичный дискурс уже подзабытую и в свое время изрядно поднадоевшую тему реализации минских соглашений. Тем более что своими заявлениями украинская сторона сама дает веский повод для таких разговоров.
В последние годы минские соглашения превратились в уникальный феномен. Они вроде есть и вроде как уже давно не являются чем-то существенным. О них вспоминают, когда это выгодно, на коллективном Западе для обоснования политических атак и продолжения санкционного давления на Москву, которая якобы чего-то не соблюдает. И одновременно их же игнорируют, когда дело доходит до конкретных шагов или, наоборот, бездействия официального Киева.