Почему бы не отложить до 2050 года вопрос о членстве Украины в НАТО

Чтобы понять озабоченность российского руководства, полезно взглянуть на историю формирования стратегической культуры страны. В течение 500 лет Россия подвергалась постоянным вторжениям с Запада: польское, шведское, французское, дважды – немецкое. Каждое из них несло экзистенциальные угрозы суверенитету и независимости. В двух случаях неприятель занимал Москву. В прошлом веке, в Первую мировую, противник был остановлен на линии Львов – Рига, во Вторую – на линии Сталинград – Москва – Ленинград. Не надо заканчивать Академию Генштаба, чтобы понять, что «историческая колея» уже практически на генетическом уровне за пять веков сформировала и у военной элиты, и в обществе повышенную чувствительность к такому понятию, как «стратегическая глубина», наличие или отсутствие которой определяет остроту угроз национальной безопасности. Тем, кто в этом сомневается, полезно взглянуть на сакральную константность в России таких дат, как 9 мая 1945 г. и 22 июня 1941 г. Любой лидер России, который не будет учитывать эти обстоятельства или на чье время в Кремле выпадет сокращение стратегической глубины, будет испытывать дефицит легитимности. Именно с этим связано настойчивое желание Москвы получить хотя бы минимальные гарантии безопасности – в виде юридически обязывающего документа.