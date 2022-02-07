Жесткое регулирование криптовалют лучше их запрета

Правовой статус криптовалют стал предметом внимания российских законодателей и регуляторов несколько лет назад – немного позже по сравнению с западными странами. Под термином «криптовалюты» обычно понимают большое разнообразие цифровых «сущностей», различающихся по экономическим функциям. Наибольшие разногласия вызывают те из них, которые принятый в 2020 г. закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) относит к «цифровым валютам».