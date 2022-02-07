Что не так в индексе бигмака

Опубликованный на днях журналом The Economist индекс бигмака 2021 г. показал рубль самой недооцененной валютой мира. С учетом того, что в российских «Макдоналдсах» этот вид гамбургера стоит всего 135 руб., наша валюта недооценена на 70%, считают составители индекса.