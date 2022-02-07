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Что не так в индексе бигмака

На самом деле этот показатель – кривое зеркало общественных процессов
Владимир Миловидов , заместитель директора ИМЭМО РАН
Keith Srakocic / AP

Опубликованный на днях журналом The Economist индекс бигмака 2021 г. показал рубль самой недооцененной валютой мира. С учетом того, что в российских «Макдоналдсах» этот вид гамбургера стоит всего 135 руб., наша валюта недооценена на 70%, считают составители индекса.

По правде говоря, экономический смысл индекса бигмака ничтожный, это кривое зеркало общественных процессов. Однако выпячивает оно именно те детали, без анализа которых понять современный мир невозможно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных