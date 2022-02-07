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Почему нынешний уровень инфляции не предел

Реалистичной верхней границей выглядит показатель в 11%
Максим Петроневич , cтарший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «ФК Открытие»
Максим Стулов / Ведомости

С ноября прошлого года инфляция в России остается на максимумах с начала 2015 г. С поправкой на сезонность, волатильные компоненты, включая туризм и административные факторы, в течение последних трех месяцев темпы ее роста остаются на уровне около 0,9% в месяц. При этом мы видим, что годовая инфляция ускоряется: в октябре прошлого года она была на уровне 8,1%, в ноябре – декабре составила 8,4%, в январе 2022 г. – 8,9%, а в феврале, по нашим оценкам, достигнет 9,1%.

Главным драйвером ускорения инфляции остаются мировые цены на продовольствие, а недавнее ослабление рубля лишь усилило их рост в рублевом эквиваленте. За последние три месяца рост цен составил 16% в долларовом выражении и 24% в рублевом. Индекс мировых цен на продовольствие, рассчитываемый «Открытие Research», в январе достиг исторического максимума. Важно, что меры правительства, направленные на сдерживание проникновения роста внешних долларовых цен во внутреннюю инфляцию, не работают в случае ослабления рубля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных