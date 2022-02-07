Почему нынешний уровень инфляции не предел

С ноября прошлого года инфляция в России остается на максимумах с начала 2015 г. С поправкой на сезонность, волатильные компоненты, включая туризм и административные факторы, в течение последних трех месяцев темпы ее роста остаются на уровне около 0,9% в месяц. При этом мы видим, что годовая инфляция ускоряется: в октябре прошлого года она была на уровне 8,1%, в ноябре – декабре составила 8,4%, в январе 2022 г. – 8,9%, а в феврале, по нашим оценкам, достигнет 9,1%.