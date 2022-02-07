Почему нынешний уровень инфляции не предел

Почему нынешний уровень инфляции не пределРеалистичной верхней границей выглядит показатель в 11%
С ноября прошлого года инфляция в России остается на максимумах с начала 2015 г. С поправкой на сезонность, волатильные компоненты, включая туризм и административные факторы, в течение последних трех месяцев темпы ее роста остаются на уровне около 0,9% в месяц. При этом мы видим, что годовая инфляция ускоряется: в октябре прошлого года она была на уровне 8,1%, в ноябре – декабре составила 8,4%, в январе 2022 г. – 8,9%, а в феврале, по нашим оценкам, достигнет 9,1%.
Главным драйвером ускорения инфляции остаются мировые цены на продовольствие, а недавнее ослабление рубля лишь усилило их рост в рублевом эквиваленте. За последние три месяца рост цен составил 16% в долларовом выражении и 24% в рублевом. Индекс мировых цен на продовольствие, рассчитываемый «Открытие Research», в январе достиг исторического максимума. Важно, что меры правительства, направленные на сдерживание проникновения роста внешних долларовых цен во внутреннюю инфляцию, не работают в случае ослабления рубля.