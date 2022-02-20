Энергетический кризис и углеродная нейтральность

Энергетический кризис и углеродная нейтральностьПроблема с нехваткой зеленого электричества в мировой энергетике вряд ли разрешится в ближайшие годы
2021 год показал, насколько быстро мировая экономика может восстановиться и даже вернуться к потенциальным темпам роста. И продемонстрировал, каким представляется качественный состав предложения электроэнергии, доступного странам в случае резкого роста спроса.
Мировое потребление электричества выросло на 6% в 2021 г., в абсолютном выражении – на рекордные 1500 ТВт ч. Это наибольший рост в процентах с 2010 г., свидетельствуют данные Международного энергетического агентства (IEA). Такая динамика объясняется, с одной стороны, восстановлением экономики после кризиса, вызванного карантинными ограничениями, с другой – неблагоприятными погодными условиями.
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