Энергетический кризис и углеродная нейтральность

Мировое потребление электричества выросло на 6% в 2021 г., в абсолютном выражении – на рекордные 1500 ТВт ч. Это наибольший рост в процентах с 2010 г., свидетельствуют данные Международного энергетического агентства (IEA). Такая динамика объясняется, с одной стороны, восстановлением экономики после кризиса, вызванного карантинными ограничениями, с другой – неблагоприятными погодными условиями.