В Пекине Россия побила олимпийский рекорд всех времен

Выступление нашей сборной на зимних ОИ-2022 в Пекине очень удобно для любого комментария. Хочешь критиковать – говори, что девятое место в общем зачете и только шесть золотых наград. Хочешь похвалить – заяви, что второе место по общему числу медалей после великой и ужасной Норвегии. Хочешь отругать – отметь, что золото только в двух видах спорта, да и половина его – при участии самого Александра Большунова, который выигрывал медали во всех гонках Олимпиад, в которых выходил на старт. Хочешь гордиться – вспоминай, что медали завоеваны сразу в 10 видах спорта, т. е. не одними лыжами и фигурным катанием славен наш спорт.