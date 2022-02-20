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В Пекине Россия побила олимпийский рекорд всех времен

Наши взяли 14 бронзовых медалей на одной зимней Олимпиаде
Владимир Степанов (Дзагуто) , заместитель главного редактора газеты «Ведомости»
Бронзовая олимпийская медаль — вещь недели / Odd ANDERSEN / AFP

Выступление нашей сборной на зимних ОИ-2022 в Пекине очень удобно для любого комментария. Хочешь критиковать – говори, что девятое место в общем зачете и только шесть золотых наград. Хочешь похвалить – заяви, что второе место по общему числу медалей после великой и ужасной Норвегии. Хочешь отругать – отметь, что золото только в двух видах спорта, да и половина его – при участии самого Александра Большунова, который выигрывал медали во всех гонках Олимпиад, в которых выходил на старт. Хочешь гордиться – вспоминай, что медали завоеваны сразу в 10 видах спорта, т. е. не одними лыжами и фигурным катанием славен наш спорт.

Но есть показатель, который подойдет для всех. Россия действительно установила в Пекине рекорд зимних Игр, выиграв 14 бронзовых медалей. Будем справедливы: рекорд мы делим с Канадой, но по дополнительным показателям ее опережаем, так как у нас и золота больше, и серебра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных