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Как остановить отток врачей и пациентов в столицы

Без увеличения финансирования региональной медицины сделать этого не получится
Алексей Заров , главврач больницы святителя Алексия
Разорвать замкнутый круг тотального недофинансирования может только дополнительный перевод средств в регионы, чтобы поднять медицину там на нужный уровень / Андрей Гордеев / Ведомости

Что нужно доктору или медсестре для нормальной работы в родном городе или поселке? Ответ очевиден – нормальные условия для профессиональной реализации и только потом достойная оплата. Особенность медиков в том, что у них сложная мотивация. Только заработок – это не про них. Врачу, медсестре, фельдшеру важно самореализовываться в любимом деле. Вы не найдете специалистов, которые закончили медицинский университет или колледж, прошли через все экзамены и практику только для того, чтобы иметь возможность покупать то, что им нравится, и отдыхать там, где им захочется.

В центр за ростом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных