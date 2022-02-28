Как остановить отток врачей и пациентов в столицы

Что нужно доктору или медсестре для нормальной работы в родном городе или поселке? Ответ очевиден – нормальные условия для профессиональной реализации и только потом достойная оплата. Особенность медиков в том, что у них сложная мотивация. Только заработок – это не про них. Врачу, медсестре, фельдшеру важно самореализовываться в любимом деле. Вы не найдете специалистов, которые закончили медицинский университет или колледж, прошли через все экзамены и практику только для того, чтобы иметь возможность покупать то, что им нравится, и отдыхать там, где им захочется.