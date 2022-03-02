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Как оценить экстренные меры Центробанка

Регулятор вынес большой урок из событий 2014 года
Максим Шеин , главный инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций»
Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина / Пресс-служба ЦБ

Масштабные санкции против российских финансовых институтов привели к сильным перекосам на фондовом и валютном рынке и заставили Банк России принять меры по поддержанию стабильности на рынках и ликвидности в банковском секторе. При этом от интервенций на валютном рынке, которые до сих пор проводил регулятор, пришлось отказаться из-за санкций против самого ЦБ. Поэтому 28 февраля было принято решение о переходе к обязательной продаже отечественными экспортерами 80% валютной выручки. Параллельно, чтобы снизить давление на рубль, был принят ряд ограничительных мер по вывозу капитала. Одна из них – это запрет на продажу российских активов (в основном государственные облигации и акции) нерезидентами. Дополнительные меры были предложены в указе президента об ответных мерах на западные санкции: на фондовом рынке установлен запрет на так называемые короткие продажи, что должно убрать с рынка спекулянтов, играющих на понижение. Для поддержки котировок эмитентам разрешена скупка своих акций на открытом рынке.

Одновременно Центральный банк повысил ключевую ставку до 20% – рекордного значения с 2003 г. Естественно, это решение не имеет никакого отношения к инфляции в России. Основная цель состоит в снижении давления на курс рубля в расчете на то, что возросшие доходности по рублевым инструментам с фиксированной доходностью будут предпочтительнее покупки валюты. В начале недели торги по ОФЗ не проводились, однако очевидно, что цены на государственные облигации существенно снизятся и доходность по ним перевалит через 20%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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