Как оценить экстренные меры Центробанка

Масштабные санкции против российских финансовых институтов привели к сильным перекосам на фондовом и валютном рынке и заставили Банк России принять меры по поддержанию стабильности на рынках и ликвидности в банковском секторе. При этом от интервенций на валютном рынке, которые до сих пор проводил регулятор, пришлось отказаться из-за санкций против самого ЦБ. Поэтому 28 февраля было принято решение о переходе к обязательной продаже отечественными экспортерами 80% валютной выручки. Параллельно, чтобы снизить давление на рубль, был принят ряд ограничительных мер по вывозу капитала. Одна из них – это запрет на продажу российских активов (в основном государственные облигации и акции) нерезидентами. Дополнительные меры были предложены в указе президента об ответных мерах на западные санкции: на фондовом рынке установлен запрет на так называемые короткие продажи, что должно убрать с рынка спекулянтов, играющих на понижение. Для поддержки котировок эмитентам разрешена скупка своих акций на открытом рынке.